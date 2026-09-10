Howden Joinery Group Aktie

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WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813

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Howden Joinery Group-Anlage im Blick 10.09.2026 10:03:55

FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Howden Joinery Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Howden Joinery Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,40 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 227,273 Howden Joinery Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 671,59 GBP, da sich der Wert einer Howden Joinery Group-Aktie am 09.09.2026 auf 7,36 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,16 Prozent angezogen.

Der Howden Joinery Group-Wert an der Börse wurde auf 4,10 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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