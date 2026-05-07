FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Howden Joinery Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Howden Joinery Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7,03 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 142,207 Howden Joinery Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Howden Joinery Group-Aktien wären am 06.05.2026 1 131,97 GBP wert, da der Schlussstand 7,96 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,20 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Howden Joinery Group einen Börsenwert von 4,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at