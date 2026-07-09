FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Howden Joinery Group-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Howden Joinery Group gewesen.

Das Howden Joinery Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,52 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 117,414 Howden Joinery Group-Aktien. Die gehaltenen Howden Joinery Group-Papiere wären am 08.07.2026 900,57 GBP wert, da der Schlussstand 7,67 GBP betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9,94 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Howden Joinery Group einen Börsenwert von 4,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at