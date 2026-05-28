Howden Joinery Group Aktie

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WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813

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Rentable Howden Joinery Group-Investition? 28.05.2026 10:03:14

FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Howden Joinery Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Howden Joinery Group-Investment gewesen.

Howden Joinery Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Howden Joinery Group-Papiers betrug an diesem Tag 8,69 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Howden Joinery Group-Aktie investiert, befänden sich nun 115,141 Howden Joinery Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.05.2026 auf 7,76 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 893,49 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 10,65 Prozent gleich.

Howden Joinery Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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