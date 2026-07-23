FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Howden Joinery Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Howden Joinery Group-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,36 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,969 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,76 GBP, da sich der Wert eines Howden Joinery Group-Anteils am 22.07.2026 auf 7,75 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,24 Prozent verringert.

Howden Joinery Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at