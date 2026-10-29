FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howden Joinery Group von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Howden Joinery Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Howden Joinery Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,13 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 095,698 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,97 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 732,72 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,67 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Howden Joinery Group eine Marktkapitalisierung von 4,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at