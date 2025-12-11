Howden Joinery Group Aktie
WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813
11.12.2025 10:03:31
FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howden Joinery Group von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Howden Joinery Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,36 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 196,172 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.12.2025 auf 8,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 689,00 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 3,11 Prozent.
Howden Joinery Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,37 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
