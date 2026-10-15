FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howden Joinery Group von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 15.10.2025 wurde die Howden Joinery Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,19 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Howden Joinery Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,210 Howden Joinery Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 94,69 GBP, da sich der Wert eines Howden Joinery Group-Anteils am 14.10.2026 auf 7,76 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -5,31 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Howden Joinery Group bezifferte sich zuletzt auf 4,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at