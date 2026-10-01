Howden Joinery Group Aktie

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WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813

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Langfristige Anlage 01.10.2026 10:03:17

FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Howden Joinery Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Howden Joinery Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,88 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 112,655 Howden Joinery Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 7,62 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 858,43 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,16 Prozent verringert.

Howden Joinery Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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