FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen HSBC-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die HSBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der HSBC-Aktie betrug an diesem Tag 4,75 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,053 HSBC-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 14,71 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 309,68 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 209,68 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von HSBC belief sich zuletzt auf 253,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at