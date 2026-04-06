HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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Profitable HSBC-Anlage? 06.04.2026 10:03:47

FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen HSBC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HSBC-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,63 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 177,651 HSBC-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 261,15 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Anteils am 02.04.2026 auf 12,73 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 126,11 Prozent.

Alle HSBC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 218,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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01.04.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.03.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
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