FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in HSBC eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der HSBC-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die HSBC-Anteile bei 4,26 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die HSBC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 348,796 HSBC-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.06.2026 32 244,27 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,73 GBP belief. Mit einer Performance von +222,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von HSBC bezifferte sich zuletzt auf 236,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at