FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HSBC-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die HSBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der HSBC-Anteile betrug an diesem Tag 5,84 GBP. Bei einem HSBC-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 712,329 HSBC-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 23 277,40 GBP, da sich der Wert einer HSBC-Aktie am 01.05.2026 auf 13,59 GBP belief. Damit wäre die Investition um 132,77 Prozent gestiegen.

HSBC wurde am Markt mit 233,68 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at