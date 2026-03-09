HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Investmentbeispiel
|
09.03.2026 10:03:48
FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HSBC-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,21 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die HSBC-Aktie investiert, befänden sich nun 16,100 HSBC-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der HSBC-Aktie auf 12,45 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,45 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 100,45 Prozent zugenommen.
HSBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 213,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09.03.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
03.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
03.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Börsianer treten nachmittags Rückzug an (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|14,72
|2,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.