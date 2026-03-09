HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 09.03.2026 10:03:48

FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 3 Jahren eingefahren

FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HSBC-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HSBC-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,21 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die HSBC-Aktie investiert, befänden sich nun 16,100 HSBC-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der HSBC-Aktie auf 12,45 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,45 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 100,45 Prozent zugenommen.

HSBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 213,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

mehr Nachrichten

Analysen zu HSBC Holdings plc

mehr Analysen
03.03.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
03.03.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
26.02.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HSBC Holdings plc 14,72 2,22% HSBC Holdings plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen