FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HSBC-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HSBC-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,21 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die HSBC-Aktie investiert, befänden sich nun 16,100 HSBC-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der HSBC-Aktie auf 12,45 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,45 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 100,45 Prozent zugenommen.

HSBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 213,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at