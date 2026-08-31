HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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Frühe Investition 31.08.2026 10:03:47

FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 5 Jahren eingefahren

FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HSBC-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem HSBC-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,86 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 258,933 HSBC-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der HSBC-Aktie auf 15,28 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 957,53 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +295,75 Prozent.

HSBC wurde am Markt mit 262,62 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
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