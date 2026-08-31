HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Frühe Investition
|
31.08.2026 10:03:47
FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem HSBC-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,86 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 258,933 HSBC-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der HSBC-Aktie auf 15,28 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 957,53 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +295,75 Prozent.
HSBC wurde am Markt mit 262,62 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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