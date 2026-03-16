HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Lohnende HSBC-Investition?
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16.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel hätte eine Investition in HSBC von vor 5 Jahren abgeworfen
Das HSBC-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,23 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in HSBC-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 236,518 HSBC-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.03.2026 auf 11,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 791,86 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 179,19 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von HSBC belief sich zuletzt auf 202,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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