FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HSBC von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen HSBC-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem HSBC-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen HSBC-Anteile an diesem Tag bei 5,67 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hat, hat nun 1 762,736 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 854,75 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Papiers am 04.09.2026 auf 15,80 GBP belief. Mit einer Performance von +178,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von HSBC bezifferte sich zuletzt auf 271,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at