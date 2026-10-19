HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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Rentabler HSBC-Einstieg? 19.10.2026 10:04:18

FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HSBC von vor 3 Jahren verdient

FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HSBC von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HSBC-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem HSBC-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,41 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 559,576 HSBC-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 270,74 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Papiers am 16.10.2026 auf 14,28 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 122,71 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von HSBC bezifferte sich zuletzt auf 244,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
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