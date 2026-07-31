FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IG Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in IG Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das IG Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,08 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,124 IG Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,06 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 240,96 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 240,96 GBP entspricht einer Performance von +140,96 Prozent.

Der Börsenwert von IG Group belief sich zuletzt auf 5,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at