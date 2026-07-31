IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
|Profitable IG Group-Anlage?
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31.07.2026 10:03:59
FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IG Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das IG Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,08 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,124 IG Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,06 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 240,96 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 240,96 GBP entspricht einer Performance von +140,96 Prozent.
Der Börsenwert von IG Group belief sich zuletzt auf 5,60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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