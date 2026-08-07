IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
|Profitable IG Group-Investition?
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07.08.2026 10:03:56
FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor 5 Jahren eingebracht
Das IG Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 8,92 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die IG Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 112,072 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des IG Group-Papiers auf 13,12 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 470,38 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 470,38 GBP, was einer positiven Performance von 47,04 Prozent entspricht.
IG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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