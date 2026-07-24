FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in IG Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das IG Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das IG Group-Papier an diesem Tag bei 11,40 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die IG Group-Aktie investierten, hätten nun 877,193 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.07.2026 14 921,05 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,01 GBP belief. Damit wäre die Investition um 49,21 Prozent gestiegen.

IG Group wurde am Markt mit 5,72 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at