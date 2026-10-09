IG Group Holdings Aktie

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WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75

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Frühe Anlage 09.10.2026 10:04:05

FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IG Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in IG Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades IG Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,67 GBP. Bei einem IG Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 115,407 IG Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 1 111,37 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,63 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 11,14 Prozent.

Alle IG Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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