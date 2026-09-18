IG Group Holdings Aktie

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WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75

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Rentable IG Group-Anlage? 18.09.2026 10:04:01

FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IG Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen IG Group-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades IG Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die IG Group-Aktie an diesem Tag 11,06 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IG Group-Aktie investiert, befänden sich nun 90,416 IG Group-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 188,97 GBP, da sich der Wert eines IG Group-Papiers am 17.09.2026 auf 13,15 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +18,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von IG Group bezifferte sich zuletzt auf 4,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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