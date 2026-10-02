FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IG Group von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IG Group-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die IG Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 8,04 GBP. Bei einem IG Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,434 IG Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 159,04 GBP, da sich der Wert einer IG Group-Aktie am 01.10.2026 auf 12,79 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 59,04 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von IG Group betrug jüngst 4,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at