IMI Aktie

IMI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

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Lukrative IMI-Investition? 30.06.2026 10:03:52

FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in IMI-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden IMI-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das IMI-Papier an diesem Tag bei 16,40 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die IMI-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 60,976 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 779,27 GBP, da sich der Wert eines IMI-Papiers am 29.06.2026 auf 29,18 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 77,93 Prozent.

Zuletzt verbuchte IMI einen Börsenwert von 6,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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