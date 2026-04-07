IMI Aktie

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WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

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Frühe Anlage 07.04.2026 10:03:42

FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IMI-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das IMI-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das IMI-Papier bei 14,25 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 70,175 IMI-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 1 827,37 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 26,04 GBP belief. Damit wäre die Investition 82,74 Prozent mehr wert.

Am Markt war IMI jüngst 6,34 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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