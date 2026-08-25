FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen IMI-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das IMI-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren IMI-Anteile an diesem Tag 14,78 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,766 IMI-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,85 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 107,85 Prozent.

IMI war somit zuletzt am Markt 7,24 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at