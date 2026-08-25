IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Langfristige Performance
|
25.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das IMI-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren IMI-Anteile an diesem Tag 14,78 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,766 IMI-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,85 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 107,85 Prozent.
IMI war somit zuletzt am Markt 7,24 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMI PLC
|
25.08.26
|FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.08.26
|FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.08.26
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.08.26
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Optimismus in London: FTSE 100 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.07.26
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu IMI PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IMI PLC
|36,80
|0,55%