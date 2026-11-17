IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Lohnende IMI-Anlage?
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17.11.2026 10:03:25
FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der IMI-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die IMI-Aktie bei 15,86 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 6,305 IMI-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 182,60 GBP, da sich der Wert eines IMI-Anteils am 16.11.2026 auf 28,96 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 82,60 Prozent.
Jüngst verzeichnete IMI eine Marktkapitalisierung von 6,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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