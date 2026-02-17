FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen IMI-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der IMI-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13,29 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,524 IMI-Anteilen. Die gehaltenen IMI-Anteile wären am 16.02.2026 212,17 GBP wert, da der Schlussstand 28,20 GBP betrug. Aus 100 GBP wurden somit 212,17 GBP, was einer positiven Performance von 112,17 Prozent entspricht.

Alle IMI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at