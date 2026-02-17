IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Profitables IMI-Investment?
|
17.02.2026 10:11:40
FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der IMI-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13,29 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,524 IMI-Anteilen. Die gehaltenen IMI-Anteile wären am 16.02.2026 212,17 GBP wert, da der Schlussstand 28,20 GBP betrug. Aus 100 GBP wurden somit 212,17 GBP, was einer positiven Performance von 112,17 Prozent entspricht.
Alle IMI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
