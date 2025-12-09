FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor einem Jahr abgeworfen

Am 09.12.2024 wurden IMI-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen IMI-Anteile an diesem Tag bei 18,52 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die IMI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,400 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (24,62 GBP), wäre die Investition nun 132,94 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,94 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von IMI belief sich zuletzt auf 6,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at