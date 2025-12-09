IMI Aktie

WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

Performance unter der Lupe 09.12.2025 10:03:51

FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren IMI-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.12.2024 wurden IMI-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen IMI-Anteile an diesem Tag bei 18,52 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die IMI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,400 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (24,62 GBP), wäre die Investition nun 132,94 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,94 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von IMI belief sich zuletzt auf 6,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu IMI PLC

Analysen zu IMI PLC

Aktien in diesem Artikel

IMI PLC 27,80 0,00% IMI PLC

