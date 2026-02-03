IMI Aktie

WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

Lukrativer IMI-Einstieg? 03.02.2026 10:04:03

FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in IMI eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der IMI-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des IMI-Papiers betrug an diesem Tag 19,61 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50,994 IMI-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 28,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 441,10 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,11 Prozent gesteigert.

IMI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,81 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

IMI PLC 33,00 0,61%

IMI PLC 33,00 0,61% IMI PLC

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigt sich die Wiener Börse etwas leichter. Auch der DAX notiert mit Abschlägen. Am Mittwoch befanden sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

