IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Lukrativer IMI-Einstieg?
|
03.02.2026 10:04:03
FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der IMI-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des IMI-Papiers betrug an diesem Tag 19,61 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50,994 IMI-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 28,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 441,10 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,11 Prozent gesteigert.
IMI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,81 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu IMI PLC
Aktien in diesem Artikel
|IMI PLC
|33,00
|0,61%