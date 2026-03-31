IMI Aktie

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WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

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Lohnende IMI-Investition? 31.03.2026 10:03:49

FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in IMI-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 31.03.2025 wurde das IMI-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,87 GBP. Bei einem IMI-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,299 IMI-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,36 GBP, da sich der Wert eines IMI-Papiers am 30.03.2026 auf 25,92 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,36 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte IMI einen Börsenwert von 6,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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