IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Lohnende IMI-Investition?
|
31.03.2026 10:03:49
FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor einem Jahr abgeworfen
Am 31.03.2025 wurde das IMI-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,87 GBP. Bei einem IMI-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,299 IMI-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,36 GBP, da sich der Wert eines IMI-Papiers am 30.03.2026 auf 25,92 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,36 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte IMI einen Börsenwert von 6,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMI PLC
|
10:03
|FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
24.03.26
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.03.26
|FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.03.26
|LSE-Handel FTSE 100 verliert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
13.03.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
10.03.26
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu IMI PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IMI PLC
|30,00
|0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.