IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|IMI-Performance im Blick
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28.04.2026 10:03:39
FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der IMI-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,75 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die IMI-Aktie investierten, hätten nun 56,338 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 615,77 GBP, da sich der Wert einer IMI-Aktie am 27.04.2026 auf 28,68 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +61,58 Prozent.
Am Markt war IMI jüngst 6,93 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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