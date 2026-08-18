FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in IMI-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 18.08.2025 wurde das IMI-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IMI-Aktie betrug an diesem Tag 22,50 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die IMI-Aktie investiert hat, hat nun 444,444 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der IMI-Aktie auf 30,84 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 706,67 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,07 Prozent erhöht.

IMI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at