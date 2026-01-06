FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMI-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in IMI-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades IMI-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,47 GBP wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 GBP in die IMI-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,414 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.01.2026 136,65 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 25,24 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,65 Prozent.

Zuletzt ergab sich für IMI eine Börsenbewertung in Höhe von 6,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at