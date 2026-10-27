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WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

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Lukrative IMI-Anlage? 27.10.2026 10:03:29

FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in IMI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die IMI-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,55 GBP. Bei einem IMI-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,042 IMI-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 28,70 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,41 GBP wert. Mit einer Performance von +73,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle IMI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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