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IMI Aktie

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WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

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Langfristige Anlage 03.11.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMI von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in IMI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem IMI-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,70 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 103,146 IMI-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 2 991,23 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,00 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 199,12 Prozent gesteigert.

Alle IMI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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