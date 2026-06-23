FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMI von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in IMI-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die IMI-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IMI-Aktie betrug an diesem Tag 20,24 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,941 IMI-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 22.06.2026 148,81 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 30,12 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,81 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von IMI belief sich zuletzt auf 7,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at