FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IMI-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das IMI-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,91 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 100,959 IMI-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 715,80 GBP, da sich der Wert einer IMI-Aktie am 18.05.2026 auf 26,90 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 171,58 Prozent gesteigert.

Alle IMI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at