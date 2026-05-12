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IMI Aktie

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WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

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Investmentbeispiel 12.05.2026 10:04:15

FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen IMI-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das IMI-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das IMI-Papier an diesem Tag bei 16,39 GBP. Bei einem IMI-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,101 IMI-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168,27 GBP, da sich der Wert eines IMI-Anteils am 11.05.2026 auf 27,58 GBP belief. Mit einer Performance von +68,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

IMI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,69 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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