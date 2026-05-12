IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Investmentbeispiel
|
12.05.2026 10:04:15
FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das IMI-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das IMI-Papier an diesem Tag bei 16,39 GBP. Bei einem IMI-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,101 IMI-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168,27 GBP, da sich der Wert eines IMI-Anteils am 11.05.2026 auf 27,58 GBP belief. Mit einer Performance von +68,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
IMI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,69 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMI PLC
|
12.05.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
12.05.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.05.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.05.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 legt zum Ende des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
11.05.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.05.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu IMI PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IMI PLC
|31,20
|-1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.