IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Investmentbeispiel
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09.06.2026 10:04:08
FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der IMI-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das IMI-Papier an diesem Tag 17,14 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,359 IMI-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 662,05 GBP, da sich der Wert eines IMI-Anteils am 08.06.2026 auf 28,48 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 66,21 Prozent.
Der Börsenwert von IMI belief sich zuletzt auf 6,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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