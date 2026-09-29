IMI Aktie

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WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

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IMI-Performance im Blick 29.09.2026 10:03:33

FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IMI gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades IMI-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das IMI-Papier an diesem Tag bei 16,80 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 595,349 IMI-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.09.2026 auf 31,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 610,62 GBP wert. Damit wäre die Investition um 86,11 Prozent gestiegen.

Am Markt war IMI jüngst 7,32 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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