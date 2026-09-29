IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|IMI-Performance im Blick
|
29.09.2026 10:03:33
FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades IMI-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das IMI-Papier an diesem Tag bei 16,80 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 595,349 IMI-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.09.2026 auf 31,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 610,62 GBP wert. Damit wäre die Investition um 86,11 Prozent gestiegen.
Am Markt war IMI jüngst 7,32 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMI PLC
Analysen zu IMI PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IMI PLC
|37,20
|1,09%