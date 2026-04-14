Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Langfristige Anlage
|
14.04.2026 10:03:52
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Imperial Brands-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 18,84 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 530,926 Imperial Brands-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.04.2026 auf 30,82 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 363,15 GBP wert. Mit einer Performance von +63,63 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Imperial Brands belief sich zuletzt auf 23,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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