FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Imperial Brands eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Imperial Brands-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,96 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 668,606 Imperial Brands-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 185,22 GBP, da sich der Wert einer Imperial Brands-Aktie am 23.03.2026 auf 30,19 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 101,85 Prozent.

Insgesamt war Imperial Brands zuletzt 23,63 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at