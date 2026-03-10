FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Imperial Brands-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Imperial Brands-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Imperial Brands-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,63 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Imperial Brands-Aktie investiert, befänden sich nun 3,619 Imperial Brands-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113,75 GBP, da sich der Wert einer Imperial Brands-Aktie am 09.03.2026 auf 31,43 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 13,75 Prozent vermehrt.

Alle Imperial Brands-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at