Imperial Brands Aktie

Imperial Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Imperial Brands-Investment? 10.03.2026 10:03:35

FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Imperial Brands-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Imperial Brands-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Imperial Brands-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,63 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Imperial Brands-Aktie investiert, befänden sich nun 3,619 Imperial Brands-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113,75 GBP, da sich der Wert einer Imperial Brands-Aktie am 09.03.2026 auf 31,43 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 13,75 Prozent vermehrt.

Alle Imperial Brands-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Imperial Brands plc

mehr Nachrichten