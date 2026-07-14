Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Langfristige Performance
|
14.07.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,90 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Imperial Brands-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,290 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 168,52 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Papiers am 13.07.2026 auf 26,79 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,52 Prozent angezogen.
Imperial Brands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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