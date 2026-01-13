FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Imperial Brands-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Imperial Brands-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Imperial Brands-Aktie an diesem Tag 25,79 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 38,775 Imperial Brands-Aktien im Depot. Die gehaltenen Imperial Brands-Aktien wären am 12.01.2026 1 172,94 GBP wert, da der Schlussstand 30,25 GBP betrug. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 172,94 GBP, was einer positiven Performance von 17,29 Prozent entspricht.

Alle Imperial Brands-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

