Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
Performance im Blick
|
23.12.2025 10:03:42
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Imperial Brands-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Imperial Brands-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Imperial Brands-Papier an diesem Tag 20,82 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 480,307 Imperial Brands-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 105,67 GBP, da sich der Wert einer Imperial Brands-Aktie am 22.12.2025 auf 31,45 GBP belief. Damit wäre die Investition 51,06 Prozent mehr wert.
Imperial Brands war somit zuletzt am Markt 25,22 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
