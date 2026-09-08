Imperial Brands Aktie

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WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

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Imperial Brands-Performance im Blick 08.09.2026 10:03:40

FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Imperial Brands-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,54 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hat, hat nun 643,506 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 907,46 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Anteils am 07.09.2026 auf 24,72 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 59,07 Prozent.

Am Markt war Imperial Brands jüngst 18,81 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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