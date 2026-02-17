Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Hochrechnung
|
17.02.2026 10:11:40
FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Imperial Brands-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 17.02.2023 wurde die Imperial Brands-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 20,37 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,909 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 32,19 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,03 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 158,03 GBP entspricht einer Performance von +58,03 Prozent.
Imperial Brands wurde am Markt mit 25,94 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
